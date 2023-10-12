Этот овощ в Украине будет только дорожать: почему и на сколько уже выросли цены

Все зависит от погодных условий

В течение осени будет сохраняться удорожание некоторых продуктов. Из-за сокращения предложения на рынке цены будут расти и на капусту.

Об этом "Телеграфу" рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович.

Согласно данным, фермеры увеличили площади для насаждения белокочанной капусты. Поэтому с помощью этого в Украине удалось стабилизировать рынок продукции и вывести уровень предложения почти на довоенный уровень.

По словам Попович, с начала этого месяца спрос на капусту вырос из-за начала сезона шинкованной продукции и сырья. В последнюю неделю октября белокочанная капуста стоила 6-8 гривен, то есть ее цена выросла на 1-1,5 гривны, однако стоимость товара все еще остается ниже, чем в прошлом.

Фермеры прогнозируют, что в октябре ноября стоимость капусты будет только расти. Это будет происходить из-за того, что основные объемы продукции почти распроданы, и поэтому предложение на рынке уменьшается.

А вот с января-февраля они начнут открывать хранилища и продавать хранившуюся капусту. Однако, когда откроются закрома, будет зависеть от погоды.

"Рост цен на энергоносители и текущую ситуацию в стране, затраты на хранение продукции в хранилищах могут также стать дополнительным фактором роста цены, однако предпосылок для дефицита или существенного удорожания фермеры пока не видят", — говорит эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что будет происходить с ценами на гречку осенью в Украине.