Его покупает абсолютно каждый: в Украине подорожает популярный продукт

Дефицита на продукт не ожидается, наоборот, можно говорить о существенном росте производства

В этом году сахар может стать одним из популярных у покупателей продуктов, цены на который взлетят. Хотя дефицита на него нет, но все же он дорожает по всему миру. Это означает что украинские производители захотят экспортировать большую часть сахара.

Такой прогноз сделал советник директора по вопросам агропромышленного комплекса оптового рынка "Шувар" Иван Стефанишин, пишет agronews. По его словам, в этом году в Украине посеяли практически на 35% больше свеклы, чем в прошлом.

"Дефицита сахара точно не будет, наоборот, можно говорить о существенном росте производства. Проблема в том, что на мировом рынке есть дефицит сахара… Это благоприятные условия для увеличения экспорта сахара из Украины, и это скажется на внутренней цене в Украине. Но резкого роста не будет", – сказал эксперт.

Он также считает, что повышение цен на бензин не сильно скажется на стоимости сахара. Влияние цены многие переоценивают.

"Если дорожают энергоносители, конечно, растет себестоимость сахара, но не пропорционально. То есть, если энергоносители подорожали, скажем, на 20%, и кто-то говорит, что и цена на сахар должна вырасти на 20% – это ерунда", – считает специалист.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперты сделали прогноз по ценам на продукты в Украине в октябре этого года и рассказали, что подорожает, а что станет дешевле.