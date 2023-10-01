Його купує абсолютно кожен: в Україні подорожчає найпопулярніший продукт

Дефіциту на продукт не очікується, навпаки, можна говорити про суттєве зростання виробництва

Цього року цукор може стати одним із популярних у покупців продуктів, ціни на який злетять. Хоча дефіциту на нього немає, але все ж таки він дорожчає по всьому світу. Це означає, що українські виробники захочуть експортувати більшу частину цукру.

Такий прогноз зробив радник директора з питань агропромислового комплексу оптового ринку "Шувар" Іван Стефанишин, пише agronews. За його словами, цього року в Україні посіяли практично на 35% більше буряків, ніж торік.

"Дефіциту цукру точно не буде, навпаки, можна говорити про суттєве зростання виробництва. Проблема в тому, що на світовому ринку є дефіцит цукру… Це сприятливі умови для збільшення експорту цукру з України, і це позначиться на внутрішній ціні в Україні. Але різкого зростання не буде", – сказав експерт.

Він також вважає, що підвищення цін на бензин не позначиться на вартості цукру. Вплив ціни багато хто переоцінює.

"Якщо дорожчають енергоносії, звичайно, зростає собівартість цукру, але не пропорційно. Тобто якщо енергоносії подорожчали, скажімо, на 20%, і хтось каже, що і ціна на цукор має зрости на 20% — це нісенітниця", — вважає спеціаліст.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерти зробили прогноз щодо цін на продукти в Україні в жовтні цього року і розповіли, що подорожчає, а що стане дешевшим.