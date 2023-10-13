Некоторые товары в Украине подорожают до 15%: когда и почему это произойдет

Для разной группы продуктов есть непохожие причины увеличения цен

Большинство продуктов осенью точно будут расти в стоимости. Наибольшее подорожание ожидается на молочные товары — до 15%.

Как сообщают эксперты Национального научного центра "Институт аграрной экономики", пишет издание "Фокус", в октябре-ноябре украинцев ждет не только удорожание. Цены на отдельные пищевые продукты могут снизиться.

Овощи и фрукты

По словам заведующей отделом ценообразования и аграрного рынка ННЦ "ИАЭ" Инны Сало, в ближайшие осенние месяцы фрукты и овощи точно увеличатся в цене из-за роста затрат на их хранение и транспортировку.

"В октябре-ноябре цены на яблоки могут вырасти до 18-20 грн/кг, а на виноград – до 100 грн/кг. Стоимость импортированных плодовых будет оставаться достаточно высокой. Так, цена на апельсины ожидается до 80 грн/кг, на бананы – до 50 грн/кг», — говорит она.

Мясо

Как говорят эксперты, на ценообразование этого товара будет влиять сокращение поголовья крупного рогатого скота, рост расходов товаропроизводителей и решение НБУ больше не держать курс доллара. Оно подорожает до 5%.

"Цены на мясо будут меняться в зависимости от общего предложения. Больше всего свинина – из всех видов мяса именно свинина находится в постоянном тренде к росту из-за ее общего меньшего предложения на рынке. Цены на говядину будут стабильными с возможным колебанием 1,5- 2%. Предпосылок для снижения цены на курятину пока нет", — говорится на сайте.

Молоко

А вот цены на этот продукт увеличатся из-за уменьшения количества поголовья и засушливого периода. Стоимость молока вырастет на 10–15%.

Стоимость молока достаточно зависима от количества надоев, которые будут сезонно уменьшаться. Однако это не должно существенно изменить цены в скором времени. Возможны колебания по отдельным видам продукции до 3-5%. Увеличение затрат в холодный период времени может повлиять на некоторые молочные продукты позже.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам стоит ждать новых цен на некоторые крупы, плодоовощные товары и сахар.