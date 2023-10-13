Деякі товари в Україні подорожчають до 15%: коли та чому це станеться

Для різкої групи продуктів є несхожі причини збільшення цін

Більшість продуктів восени точно будуть зростати у вартості. Найбільше здорожчення очікується на молочні товари — до 15%.

Як повідомляють експерти Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", пише видання "Фокус", у жовтні-листопаді українців чекає не лише подорожчання. Ціни на окремі харчові продукти можуть знизитися.

Овочі та фрукти

За словами завідувачки відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ "ІАЕ" Інни Сало, найближчими осінніми місяцями фрукти й овочі точно збільшаться у ціні через зростання витрат на їх зберігання та транспортування.

"У жовтні-листопаді ціни на яблука можуть зрости до 18-20 грн/кг, а на виноград – до 100 грн/кг. Вартість імпортованих плодових залишатиметься досить високою. Так, ціна на апельсини очікується до 80 грн/кг, на банани – до 50 грн/кг", — каже вона.

М’ясо

Як кажуть експерти, на ціноутворення цього товару впливатиме скорочення поголів’я великої рогатої худоби, зростання витрат товаровиробників та через рішення НБУ більше не тримати курс долара. Воно здорожчає до 5%.

"Ціни на м’ясо будуть змінюватися залежно від загальної пропозиції. Найбільше свинина – із всіх видів м’яса саме свинина знаходиться в постійному тренді до зростання через її загальну меншу пропозицію на ринку. Ціни на яловичину будуть стабільними з можливим коливанням 1,5-2%. Передумов для зниження ціни на курятину поки немає", — мовиться на сайті.

Молоко

А от ціни на цей продукт збільшаться через зменшення кількості поголів’я та посушливий період. Вартість молока зросте на 10-15%.

Вартість молока доволі залежна від кількості надоїв, які зараз будуть сезонно зменшуватись. Проте це не повинно суттєво змінити ціни незабаром. Можливі коливання на окремі види продукції до 3-5%. Збільшення витрат в холодний період часу може вплинути на деякі молочні продукти пізніше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям варто чекати на нові ціни на деякі крупи, плодоовочеві товари та цукор.