В Україні дешевшатимуть 5 категорій продуктів: якими будуть ціни до кінця жовтня
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Здорожчання також не оминуло окремі категорії товарів
У жовтні спостерігається тенденція на здешевшання деяких продуктів в Україні. Найбільше в ціні впала морква, а найменше — молоко та риба морожена.
Як прогнозує директор Інституту аграрної економіки Юрій Лупенко, пише agronews.ua, до кінця цього місяця продовжать дешевшати деякі крупи, овочі та фрукти, а також соняшникова олія та цукор.
Ціни на продукти протягом вересня-жовтня 2023:
- морква — -37,3%;
- цибуля — -28,7;
- яблука — -29,2%;
- картопля — -14,9%;
- гречана крупа — -9,2%;
- пшенична крупа — -3,2%;
- рис — -1,8%;
- олія соняшникова — -1,5%;
- сметана жирністю до 15% — -0, 4%;
- молоко пастеризоване — -0,3%;
- риба морожена — -0,3%.
"Урожай овочів, фруктів та зернових в Україні цього року був хорошим. Збирання врожаю ще триває. Багато українців почали вирощувати с/г продукцію у себе на городах, що знизило попит на ринках і фермери не стали завищувати цінники", — кажуть експерти.
Окрім того, є ті товари, які в супермаркетах лише дорожчають:
- м'ясо — +1%;
- вершкове масло — +1,4%;
- ковбаси варені першого сорту — +1,3%.
Згідно зі словами аналітиків ринку, м’ясо продовжить зростати в ціні не лише через підвищення вартості витрат на його виробництво, а й через скасування фіксованого курсу долара. Найбільше піднялася собівартість свинини, сала та яловичини.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що окремий список товарів в Україні буде щомісяця тільки дорожчати.