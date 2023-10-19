В Україні дешевшатимуть 5 категорій продуктів: якими будуть ціни до кінця жовтня

Здорожчання також не оминуло окремі категорії товарів

У жовтні спостерігається тенденція на здешевшання деяких продуктів в Україні. Найбільше в ціні впала морква, а найменше — молоко та риба морожена.

Як прогнозує директор Інституту аграрної економіки Юрій Лупенко, пише agronews.ua, до кінця цього місяця продовжать дешевшати деякі крупи, овочі та фрукти, а також соняшникова олія та цукор.

Ціни на продукти протягом вересня-жовтня 2023:

морква — -37,3%;

цибуля — -28,7;

яблука — -29,2%;

картопля — -14,9%;

гречана крупа — -9,2%;

пшенична крупа — -3,2%;

рис — -1,8%;

олія соняшникова — -1,5%;

сметана жирністю до 15% — -0, 4%;

молоко пастеризоване — -0,3%;

риба морожена — -0,3%.

"Урожай овочів, фруктів та зернових в Україні цього року був хорошим. Збирання врожаю ще триває. Багато українців почали вирощувати с/г продукцію у себе на городах, що знизило попит на ринках і фермери не стали завищувати цінники", — кажуть експерти.

Окрім того, є ті товари, які в супермаркетах лише дорожчають:

м'ясо — +1%;

вершкове масло — +1,4%;

ковбаси варені першого сорту — +1,3%.

Згідно зі словами аналітиків ринку, м’ясо продовжить зростати в ціні не лише через підвищення вартості витрат на його виробництво, а й через скасування фіксованого курсу долара. Найбільше піднялася собівартість свинини, сала та яловичини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що окремий список товарів в Україні буде щомісяця тільки дорожчати.