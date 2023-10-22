На 60 гривень за місяць: в Україні подорожчав один із найпопулярніших овочів

Стало відомо, які зараз ціни на цей овоч у великих супермаркетах

За останній місяць в Україні значно зросли ціни на деякі овочі, включаючи огірки. Одразу кілька їхніх видів стали дорожчими у жовтні на 50 гривень і більше.

За даними сайту Мінфін, у кінці жовтня кілограм огірків у середньому у великих українських супермаркетах коштує покупцям 69,99 гривні. При цьому у вересні ціна на овоч складала 21,49 гривні.

Гладкі огірки цього місяця коштують 77,10 грн/кг у середньому. У деяких супермаркетах овоч можна знайти навіть по 88 гривень. Місяцем раніше ці огірки продавали по 35,64. Таким чином, з вересня до жовтня вартість зросла майже на 43 гривні.

Найбільше змінилися ціни на колючі огірки. Нині кілограм у середньому коштує 94,90 грн. У вересні цей овоч можна було придбати за 33,61. Виходить, що за місяць колючі огірки стали дорожчими на 61,29.

Також і огірки короткоплідні стали одними з тих, які цього місяця подорожчали найбільше. Вартість змінилася з 25,76 до 86,30.

Тепличні огірки подорожчали рівно на 50 гривень із вересня по жовтень. Нині їхня ціна становить 79,90 гривні за один кілограм.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні можуть подешевшати одразу п’ять категорій продуктів. Експерти розповіли, коли та на що чекати на падіння цін.