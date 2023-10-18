В Україні підвищують ціни на моркву: у чому причина та чого чекати

Середня вартість цього продукту складає 8 гривень

Кожного місяця в Україні дорожчають деякі продукти. Зокрема ціни зростають і на якісну моркву. За тиждень вона здорожчала на 37%.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, сьогодні виробники готові відвантажувати дану продукцію по 6-10 грн/кг ($0,17-0,28/кг).Є одна причина зростанню цін на овоч — підвищення торгової активності.

"Більшість господарств призупинили продажі моркви високої якості в очікуванні ще більшого зростання цін і заклали основний обсяг урожаю на зберігання. До реалізації вони пропонують тільки надлишки, внаслідок чого пропозиція цього коренеплоду на ринку дещо скоротилася", — кажуть ключові гравці ринку.

Водночас сьогодні моркву в Україні пропонують до продажу в середньому на 52% дешевше, ніж торік. При цьому, учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін може бути тимчасовим явищем. На їхню думку, подальше подорожчання може мотивувати фермерів почати розпродаж моркви зі сховищ, що призведе до збільшення постачання і, як результат, до зниження цін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в України буде дорожчати капуста. Експерти прогнозують, що зростання вартості протримається досить довго.