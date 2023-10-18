В Украине повышают цены на морковь: в чем причина и чего ждать

Средняя стоимость этого продукта составляет 8 гривен

Каждый месяц в Украине дорожают некоторые продукты. В частности, цены растут и на качественную морковь. За неделю она подорожала на 37%.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, сегодня производители готовы отгружать данную продукцию по 6-10 грн/кг ($0,17-0,28/кг). Есть одна причина роста цен на овощ – повышение торговой активности.

"Большинство хозяйств приостановили продажи моркови высокого качества в ожидании еще большего роста цен и заложили основной объем урожая на хранение. К реализации они предлагают только излишки, в результате чего предложение этого корнеплода на рынке несколько сократилось", — говорят ключевые игроки рынка.

В то же время, сегодня морковь в Украине предлагают к продаже в среднем на 52% дешевле, чем в прошлом. При этом участники рынка не исключают, что тенденция роста цен может быть временным явлением. По их мнению, дальнейшее подорожание может мотивировать фермеров начать распродажу моркови из хранилищ, что приведет к увеличению поставок и, как результат, к снижению цен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у Украины будет дорожать капуста. Эксперты прогнозируют, что рост стоимости продержится достаточно долго.