Молочка в Украине уже выросла в цене на 3%: почему и будет ли подорожание дальше

Есть достаточно много факторов, которые будут влиять на стоимость

По сравнению с сентябрем молочные товары подорожали. Эксперты уверены, что ценообразование будет зависеть от военной ситуации и работы энергетической системы.

Как в комментарии OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельхозсырья "Шувар" (Львов) Татьяна Попович, дефицита продукции не ожидается, а поголовье коров даже начало увеличиваться. Аналитики не спешат с точностью говорить, будут ли расти цены на молочные товары.

Она назвала факторы, по которым будут происходить ценовые колебания.

"Среди них — рост стоимости энергоносителей, подорожание горючего, рост налогов и инфляции, подорожание расходов на сырье. Следует отметить, что за последние месяцы спрос на молочное сырье со стороны перерабатывающих предприятий значительно активизировался", — отметила эксперт.

По словам местных фермеров, начиная с сентября, отпускные цены на молочное сырье выросли почти на 20% на всем украинском рынке.

"Если учитывать прошлогодние ценовые показатели, то молоко является одним из рекордсменов по росту цен. Однако в долларовом эквиваленте цены на молочную продукцию почти не изменились. Рост цены в гривне объясняется именно соотношением к курсу валют и ростом затрат на производство", – пояснила Попович.

Кроме того, путем крупных хозяйств произошел прирост молочного поголовья в западных областях.

"Итак, с каждым годом более качественного сырья у нас становится больше. Производители и операторы рынка не берутся давать точные прогнозы относительно дальнейшего роста цены. Объясняют, что все зависит прежде всего от военной ситуации в стране и работы энергетической системы. Производители уверяют, что в настоящее время делают все возможное для сдерживания цен на приемлемом для потребителей уровне и одновременно на рыночной отметке, что позволит поддерживать развитие бизнеса", – объяснила специалист.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые продукты в Украине каждый месяц будут только дорожать.