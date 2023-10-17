Молочка в Україні вже зросла в ціні на 3%: чому та чи буде здорожчання надалі

Є досить багато чинників, які впливатимуть на вартість

Порівняно з вереснем молочні товари здорожчали. Експерти впевнені, що ціноутворення буде залежати від воєнної ситуації та роботи енергетичної системи.

Як у коментарі OBOZ.UA розповіла керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільгосппродукції "Шувар" (Львів) Тетяна Попович, дефіциту продукції не очікується, а поголів'я корів навіть почало збільшуватися. Аналітики не квапляться з точністю казати, чи зростатимуть ціни на молочні товари.

Вона назвала чинники, через які будуть відбуватись цінові коливання.

"Серед них – зростання вартості енергоносіїв, подорожчання пального, зростання податків та інфляції, подорожчання витрат на сировину. Слід зазначити, що за останні місяці попит на молочну сировину з боку переробних підприємств значно активізувався", – зазначила експертка.

За словами місцевих фермерів, починаючи з вересня відпускні ціни на молочну сировину зросли майже на 20% на всьому українському ринку.

"Якщо враховувати торішні цінові показники, то молоко є одним із рекордсменів зі зростання цін. Однак у доларовому еквіваленті ціни на молочну продукцію майже не змінилися. Зростання ціни у гривні пояснюється саме співвідношенням до курсу валют та зростанням витрат на виробництво", – пояснила Попович.

Окрім цього, шляхом великих господарств відбувся приріст молочного поголів'я в західних областях.

"Отже, з кожним роком якіснішої сировини у нас стає більше. Виробники та оператори ринку не беруться давати точні прогнози щодо подальшого зростання ціни. Пояснюють, що все залежить насамперед від воєнної ситуації в країні та роботи енергетичної системи. Виробники запевняють, що на цей час роблять все можливе для стримування цін на прийнятному для споживачів рівні та одночасно на ринковій позначці, що дозволить підтримувати розвиток бізнесу", – пояснила спеціалістка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі продукти в Україні кожного місяця тільки дорожчатимуть.