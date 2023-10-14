В Україні дорожчає хліб: у чому причина та на скільки зростуть ціни до кінця року

Є кілька причин подорожчання

В Україні стрімко дешевшає гречка, а ось ціни на хліб та всю хлібну продукцію зростуть. До кінця року подорожчання цієї групи прогнозується на рівні 5-10 відсотків.

Такий прогноз надав президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко, пише agronews.ua. Вже цього місяця цінники на хліб підвищаться на 5 відсотків.

"Вже з жовтня очікується підвищення цін у межах 5%. Відбувається це через високі ціни на пшеницю 2-3 класу, подорожчання пального, енергоносіїв. Крім того, на сьогоднішній день у пекарів низькі зарплати, тому їх підвищення вкрай важливе для галузі", — пояснив він.

На українському ринку недостатньо пшениці другого класу. Саме її використовують для випікання хлібної продукції. За словами Дученка, вже можна говорити, що до кінця сезону хлібопекарська галузь України недоотримає майже 1 млн. тонн пшениці 2 класу.

Наразі в українських супермаркетах ціни на звичайний батон стартують від 21,60 грн. Житній хліб коштує від 32,70 грн., а звичайний пшеничний – від 29,99 грн.

Як раніше повідомляв "Телеграф", цієї осені в Україні також подорожчає м’ясо. Є одразу кілька факторів, що впливають на формування ціни.