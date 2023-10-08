В Україні подорожчає м’ясо: коли та на скільки зростуть ціни

Невелике зростання цін почалося з початку осені

В Україні разом з іншими популярними продуктами цієї осені подорожчає м’ясо. Є одразу кілька факторів, що впливають на формування ціни.

Такий прогноз зробила провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Наталія Копитець 24 каналу. За її словами, тенденція на зростання цін на м’ясо на початку осені 2023 року продовжилася.

У вересні у продуктових супермаркетах ціни на яловичину зросли на 41,1% порівняно з минулим роком. За цей період найменше змінилася вартість курятини — 13,7%. А от свинина, навпаки, подорожчала, як і яловичина, на 41,1%.

Експерт зазначила, що у вересні 2023 року порівняно із серпнем цього ж року ціни на основні види м’яса у торговельній мережі суттєво не змінилися.

"Це обумовлено стабільним попитом та достатньою пропозицією продукції. За винятком курячої тушки та філе курячого та сала солоного, які додали в ціні на 3,5%, 3,8% та 7,8% відповідно порівняно із серпнем 2023 року", — сказала Копитець.

Ключовими факторами зростання цін на м’ясо є скорочення поголів’я худоби через бойові дії, подорожчання палива, логістику та збільшення виробничих витрат.

Вчені Інституту аграрної економіки прогнозують, що у жовтні-листопаді 2023 року можливе підвищення цін на головні види м’яса до 5%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні подешевшав популярний овоч, який купує чи не кожен. За останній рік ціна на нього впала більш як на 10 гривень.