В Украине подорожает мясо: когда и на сколько вырастут цены

Небольшой рост цен начался с начала осени

В Украине вместе с другими популярными продуктами этой осенью подорожает мясо. Есть сразу несколько факторов, которые влияют на формирование цены.

Такой прогноз сделала ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Наталья Копытец 24 каналу. По ее словам, тенденция на рост цен на мясо в начале осени 2023 продолжилась.

В сентябре в продуктовых супермаркетах цены на говядину выросли на 41,1% в сравнении с прошлым годом. За этот период меньше всего изменилась стоимость курятины — 13,7%. А вот свинина, наоборот, подорожала, как и говядина, на 41,1%.

Эксперт отметила, что в сентябре 2023 года по сравнению с августом этого же года цены на основные виды мяса в торговой сети существенно не изменились.

"Это обусловлено стабильным спросом и достаточным предложением продукции. За исключением куриной тушки и филе куриного и сала соленого, которые прибавили в цене на 3,5%, 3,8% и 7,8% соответственно по сравнению с августом 2023 года", — сказала Копытец.

Ключевыми факторами роста цен на мясо является сокращение поголовья скота из-за боевых действий, подорожание топлива, логистики и увеличение производственных затрат.

Ученые Института аграрной экономики прогнозируют, что в октябре-ноябре 2023 возможно повышение цен на главные виды мяса до 5%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине подешевел популярный овощ, который покупает едва ли не каждый. За последний год цена на него упала более чем на 10 гривен.