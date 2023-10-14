В Украине дорожает хлеб: в чем причина и на сколько вырастут цены до конца года

Есть несколько причин подорожания

В Украине стремительно дешевеет гречка, а вот цены на хлеб и всю хлебную продукцию вырастут. До конца года подорожание этой группы прогнозируется на уровне 5-10 процентов.

Такой прогноз дал президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, пишет agronews.ua. Уже в этом месяце ценники на хлеб повысятся на 5 процентов.

"Уже с октября ожидается повышение цен в пределах 5%. Происходит это из-за высоких цен на пшеницу 2-3 класса, удорожание горючего, энергоносителей. Кроме того, на сегодняшний день у пекарей низкие зарплаты, поэтому их повышение крайне важно для отрасли", — пояснил он.

На украинском рынке недостаточно пшеницы второго класса. Именно ее используют для выпечки хлебной продукции. По словам Дученко, уже можно говорить, что до конца сезона хлебопекарная отрасль Украины недополучит почти 1 млн тонн пшеницы 2 класса.

В настоящее время в украинских супермаркетах цены на обычный батон стартуют от 21,60 грн. Ржаной хлеб стоит от 32,70 грн., а обычный пшеничный — от 29,99 грн.

Как ранее сообщал "Телеграф", этой осенью в Украине также подорожает мясо. Есть сразу несколько факторов, которые влияют на формирование цены.