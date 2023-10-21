Ціни вже б’ють рекорди і це не межа: в Україні дорожчає популярний овоч

Попит на цей продукт залишається високим, незважаючи на подорожчання

В Україні дорожчають овочі, зокрема морква за тиждень зросла в ціні на 37%. Крім того, з кожним днем зростає цінник томатів, ціни на них зараз вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це повідомили аналітики проекту EastFruit. Насамперед це пов’язано зі скороченням пропозиції томату на ринку.

За словами експертів, у стаціонарних тепличних комбінатах через похолодання у більшості регіонів України почали збирати менше помідорів. Крім того, у продаж практично не надходить більш дешевий томат із літніх теплиць.

Станом на 20 жовтня помідори надходили у продаж по 47-60 грн/кг ($1,28-1,64/кг). У середньому це на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Більшість дрібних виробників вже практично завершили реалізацію та пропонують томати лише дрібним оптом, при цьому якість такої продукції часто невисока.

Своєю чергою, збори у стаціонарних тепличних комбінатах також невеликі. У зв’язку із чим вони відпускають продукцію дрібними партіями. При цьому зараз ціна на тепличні помідори в середньому на 10% вища, ніж в той самий час минулого року.

Зазначається, що попит на томати залишається досить високим навіть після подорожчання. Тому, за словами виробників, уже наступного тижня вони планують знову підвищити ціни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE) Валентин Литвинов дав прогноз щодо вартості продуктів в Україні найближчими місяцями. Він розповів, якими будуть ціни на м’ясо, овочі та яйця.

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