М’ясо, овочі та яйця: що буде з цінами на ці продукти у найближчі місяці

Загальні тенденції на споживчому ринку стабільні

До кінця 2023 року українцям не варто очікувати різкого підвищення цін на ключові продукти харчування. Будуть уже звичні сезонні стрибки цін, а також вартість на низку продуктів злетить до новорічних свят.

Такий прогноз зробила аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE) Валентин Литвинов. Про це пише Факти ICTV.

"Немає жодних підстав для цього. Знову ж таки, якщо люди люблять норвезький лосось, і у нас завтра курс долара буде умовно 50 грн/$1, то норвезький лосось зросте в ціні. Якщо ми беремо середньостатистичного споживача з доходом 15-17 тис. грн у місяць, для такої людини відчутно нічого не має зрости… Фундаментальних факторів для швидкого зростання цін, я маю на увазі вище за інфляцію, більше 8 – 10%, ні», — сказав експерт.

За його словами, загальні тенденції на споживчому ринку є стабільними. Перед новорічними святами вартість деяких продуктів все ж таки злетить. Однак це звичне сезонне коливання цін.

Чого чекати від цін на продукти до кінця року

Овочі

Порівняно з минулим роком ціни на овочі знизилися у 2023 році.

"Виробники переорієнтувалися. І ми не очікуємо, що ціни на овочі будуть якось зростати. Єдине, що можуть бути питання щодо цибулі, оскільки її врожай цього року не такий великий. Але знову ж таки це близько 10%. Ціни на все інші види овочів ми очікуємо десь на рівні навіть минулого року", — розповів аналітик KSE.

Яйця

Підвищення цін на яйця восени – звичайне сезонне явище. Різкого подорожчання чекати не варто.

"Такого, як було минулого року, що вони спочатку коштували вдвічі менше, ніж до повномасштабного вторгнення, якщо враховувати інфляцію, а потім зросли до 100 грн – такого не буде. Тобто, загальний прогноз такий, що все буде стабільним", — вважає Литвинов.

М’ясо

Ситуація залишатиметься стабільною порівняно з 2022 роком. Найбільше подорожчала свинина через скорочення виробництва та підвищення його вартості.

Водночас яловичина майже не зросла в ціні, а ціни на курятину перебувають у межі інфляції, так само як і на молоко, сметану та масло.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що академік НААН Юрій Лупенко розповів, які продукти можуть подешевшати в Україні восени 2023 року.