Мясо, овощи и яйца: что будет с ценами на эти продукты в ближайшие месяцы

Общие тенденции на потребительском рынке стабильны

До конца 2023 года украинцам не стоит ожидать резкого повышения цен на ключевые продукты питания. Будут уже привычные сезонные скачки цен, а также стоимость на ряд продуктов взлетит к новогодним праздникам.

Такой прогноз сделала аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики (KSE) Валентин Литвинов. Об этом пишет Факты ICTV.

"Нет никаких оснований для этого. Опять же, если люди любят норвежский лосось, и у нас завтра курс доллара будет условно 50 грн/$1, то норвежский лосось вырастет в цене. Если мы берем среднестатистического потребителя с доходом 15-17 тыс. грн в месяц, для такого человека ощутимо ничего не должно вырасти… Фундаментальных факторов для быстрого роста цен, я имею в виду выше инфляции, более 8 – 10%, нет", — сказал эксперт.

По его словам, общие тенденции на потребительском рынке стабильны. Перед новогодними праздниками стоимость некоторых продуктов все же взлетит. Однако это привычное сезонное колебание цен.

Чего ждать от цен на продукты до конца года

Овощи

В сравнении с прошлым годом цены на овощи снизились в 2023.

"Производители переориентировались. И мы не ожидаем, что цены на овощи будут как-то расти. Единственное, что могут быть вопросы по поводу лука, поскольку его урожай в этом году не такой большой. Но опять же это около 10%. Цены на все другие виды овощей мы ожидаем где-то на уровне даже прошлого года", — рассказал аналитик KSE.

Яйца

Повышение цен на яйца осенью — обычное сезонное явление. Резкого подорожания ожидать не стоит.

"Такого, как было в прошлом году, что они сначала стоили вдвое меньше, чем до полномасштабного вторжения, если учитывать инфляцию, а потом выросли до 100 грн – такого не будет. То есть, общий прогноз такой, что все будет стабильно", — считает Литвинов.

Мясо

Ситуация будет оставаться стабильной по сравнению в 2022 годом. Больше всего подорожала свинина из-за сокращения производства и повышения его стоимости.

В то же время говядина почти не выросла в цене, а цены на курятину находятся в "пределах инфляции", так же как и на молоко, сметану и масло.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что академик НААН Юрий Лупенко рассказал, какие продукты могут подешеветь в Украине осенью 2023.