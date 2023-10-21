Цены уже бьют рекорды и это не предел: в Украине дорожает популярный овощ

Спрос на этот продукт остается высоким, несмотря на подорожание

В Украине дорожают овощи, в частности морковь за неделю выросла в цене на 37%. Кроме того, с каждым днем растет ценник томатов, цены на них сейчас выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit. Прежде всего, это связано с сокращением предложения томата на рынке.

По словам экспертов, в стационарных тепличных комбинатах из-за похолодания в большинстве регионов Украины начали собирать меньше помидоров. Кроме того, в продажу практически не поступает более дешевый томат из летних теплиц.

По состоянию на 20 октября, помидоры поступали в продажу по 47-60 грн/кг ($1,28-1,64/кг). В среднем, это на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Большинство мелких производителей уже практически завершили реализацию и предлагают томаты только мелким оптом, при этом качество такой продукции часто невысокое.

В свою очередь, сборы в стационарных тепличных комбинатах также небольшие. В связи с чем они отпускают продукцию мелкими партиями. При этом, сейчас цена на тепличные помидоры в среднем на 10% выше, чем в это же время в прошлом году.

Отмечается, что спрос на томаты остается достаточно высоким даже после подорожания. Поэтому, по словам производителей, уже на следующей неделе они планируют снова повысить цены.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики (KSE) Валентин Литвинов дал прогноз по стоимости продуктов в Украине в ближайшие месяцы. Он рассказал, какими будут цены на мясо, овощи и яйца.

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