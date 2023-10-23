Вартість цих товарів зростатиме через дві обставини: що буде з цінами до кінця листопада

Чим ближче зима, тим більше складно транспортувати та зберігати овочі й фрукти

Цінники на овочі протягом осені в Україні змінюються майже щодня. На 60 гривень здорожчав огірок і це не межа, бо фрукти та овочі надалі будуть тільки зростати у вартості.

Як прогнозують науковці Інституту аграрної економіки (ІАЕ) у Фокус, у жовтні-листопаді найбільше зросте у вартості капуста та цибуля. Здорожчання відбудеться через дві причини.

За словами експертів, протягом останніх днів жовтня та цілого листопаду ціни на яблука можуть зрости до 18-20 грн/кг, а на виноград – до 100 грн/кг, апельсини — до 80 грн/кг, на банани — до 50 грн/кг.

Окрім того, вартість деяких овочів також підніметься: капуста білокачанна – до 8 грн/кг (+15%), буряк – до 8,50 грн/кг (+12%), цибуля ріпчаста – до 14 грн/кг (+15%), морква – до 9 грн/кг (+11%) та картопля – до 9,5 грн/кг (+12%).

Науковці виділяють дві причини, які спричинять ріст цін.

"Це обумовлено, перш за все, зростанням вартості їх зберігання та транспортування через підвищення тарифів на електроенергію для промислових виробників та цін на пальне", — мовиться на сайті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні можуть подешевшати одразу п’ять категорій продуктів.