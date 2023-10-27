Успейте обрезать эти три плодовых дерева осенью: иначе урожая не дождетесь
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Не забудьте об осенней обрезке деревьев, это очень важная сезонная работа
В осенние месяцы многие плодовые деревья требуют обрезки. Простая манипуляция улучшит развитие культур и принесет в будущем сезоне роскошный урожай.
Осенью опытные садоводы обрезают только три дерева – яблоню, грушу и сливу. Об этом говорится в Телеграм-канале "Садовник".
Так, к осенней обрезке плодовых деревьев и кустарников нужно подходить осторожно и учитывать особенности ухода за каждой культурой. К примеру, крону груши и вишни формируют каждые три года. Слишком частое вмешательство в рост таких растений лишь навредит: рост замедлится, а урожая станет меньше.
Кроме того, не стоит спешить с обрезкой в вашем сада. Рекомендуется обрезать деревья после того, как опадут все листья. На улице должна сохраняться сухая прохладная погода. Совершать манипуляцию следует за 2-3 недели до наступления стабильной минусовой температуры.
Как обрезать плодовые деревья осенью:
- Удалите все больные, слабые, сухие и сломанные ветки;
- Срежьте всю корневую поросль и участки, загущающие крону;
- Обрежьте перекрещивающиеся ветви;
- Уберите побеги, растущие внутрь кроны, вертикально вверх и вниз;
- Оставьте ветви, растущие перпендикулярно стволу.
- Обрезанные ветки вынесите с участка, а все срезы обработайте садовым варом.
Какие плодовые деревья нужно обрезать в осеннем сезоне? К обрезке рекомендуются груша, слива и яблоня. А вот абрикос, вишня, персик и черешня могут подождать до зимы, осенью лишь допускается санитарная обрезка.
Ранее "Телеграф" рассказывал о другом важном этапе осенних работ на участке. Многие забывают убирать опавшую листву, а зря.