Польские протестующие заблокировали границу с Украиной: кто может выехать

Протестующие назвали несколько категорий перевозок, которых будут пропускать без ограничений

Польские перевозчики, как и обещали ранее, заблокировали три крупнейших пункта пропуска на границе с Украиной. Они пропускают только по одному грузовику в час в обоих направлениях.

Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины. Перевозчиков предупреждают, что затруднено движение транспортных средств как на въезд в Украину, так и на выезд.

Отмечается, что польские протестующие сначала заблокировали таможенный пост "Ягодин" Волынской таможни. Также состоялась постепенное блокирование движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Краковец-Корчевая" и "Рава-Русская-Хребене".

Протестующие заявляют, что с сегодняшнего дня будут пропускать только по одному грузовику в час в обоих направлениях.

При этом товары 1-24 группы, проходящие фитосанитарный и/или ветеринарный контроль и следующие через Польшу транзитом, не будут пропускаться вовсе.

"Это уменьшит товаропоток через Ягодин в среднем в 25 раз по сравнению с оптимальным количеством транспортных средств, утвержденным международными меморандумами между Украиной и Польшей", — отметили в пресс-службе таможни.

Протестующие пообещали пропускать через границу без ограничений рейсовые автобусы, грузы гуманитарной помощи, цистерны с горючим на въезд в Украину и другие опасные грузы, а также скоропортящиеся товары и живых животных.

Такой блокировкой польские протестующие пытаются привлечь внимание к ситуации на рынке транспортных перевозок в Польше. Они также выдвинули ряд требований:

Как сообщал Телеграф, ситуация на границе вызвана тем, что для Польши транспортная отрасль является одной из важнейших. Именно польские компании считаются основными игроками на европейском рынке. Они занимают 26% всех перевозок в Европе. Потому конкуренты из Украины им не нужны.