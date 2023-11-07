"Было бы неуместно": Трамп отказался от приглашения Зеленского посетить Украину

Трамп регулярно говорит, что Украина должна отдать свои территории рф

Бывший президент США Дональд Трамп решил не принимать приглашение Владимира Зеленского посетить Украину. Он сослался на "конфликт интересов".

"Я с большим уважением отношусь к президенту Зеленскому, но считаю, что было бы неуместно ехать в Украину в это время. Сейчас с ним ведет дело администрация Байдена, и я не хотел бы создавать конфликт интересов", – заявил Трамп в комментарии американскому телеканалу Newsmax.

Напомним, в недавнем интервью телеканалу NBC, Зеленский предложил Трампу приехать в Украину, чтобы своими глазами посмотреть на войну, которую против нас ведет россия. Экс-президент США не единожды заявлял, что ему потребовалось бы 24 часа, чтобы прекратить войну. Зеленский ответил, что если бы политик приехал в Украину, "понадобится 24 минуты, чтобы убедить Трампа в том, что он не сможет остановить войну, договорившись с путиным".

Кроме того ранее, когда Трамп в очередной раз заявил, что Украине стоило бы отдать россии часть своей территории чтобы "договорится без боя", Владимир Зеленский призвал его публично поделиться своими "мирными планами". Он подчеркнул, что любой мирный план, согласно которому Киев должен уступить россии свои территории, будет неприемлем.

Как сообщал "Телеграф", в ходе расследования дела о "секретных документах" Пентагона выяснился интересный момент о Трампе. Речь идет о том, что тот "сливал" содержание разговора с Зеленским третьим лицам.