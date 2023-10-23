"Сливал" информацию о переговорах с Зеленским и не только: стало известно о новой подлости Трампа
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 24489
Бывший американский лидер не умел держать язык за зубами
В ходе расследования дела о "секретных документах" Пентагона выяснился интересный момент о бывшем президент США Дональде Трампе. Речь идет о том, что тот "сливал" содержание разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским третьим лицам.
В частности, Трамп делился подробностями переговоров с австралийским миллиардером Энтони Праттом. Об этом пишет The New York Times.
По словам Пратта, бывший президент США передавал ему инсайдерскую информацию о переговорах с Зеленским.
Экс-президент США рассказывал собеседнику о том, как в 2019 году во время переговоров с Зеленским хотел склонить украинского президента помочь добыть ему победу на выборах. По его замыслу, украинский лидер должен был оказать давление на Джо Байдена.
Также Трамп "сливал" подробности переговоров с президентом Ирака. Он делился с миллиардером информацией, которая не попадала в публичный доступ.
"Об этом даже не писали в новостях, а он сказал: "Я только что разбомбил Ирак. Президент Ирака позвонил мне и сказал: "Ты только что сравнил с землей мой город". А я сказал ему: "Хорошо, что ты собираешься с этим делать?", — рассказал Пратт во время расследования дела о "секретных документах".
К слову, сам Трамп уже признался, что такие разговоры все же были.
Ранее "Телеграф" писал о том, что Трамп мог занять важную должность в США.