"Зливав" інформацію про переговори із Зеленським і не тільки: стало відомо про нову підлість Трампа

Колишній американський лідер не вмів тримати язика за зубами

У ході розслідування справи про "секретні документи" Пентагону з’ясувався цікавий момент про колишнього президента США Дональда Трампа. Йдеться про те, що той "зливав" зміст розмови з українським президентом Володимиром Зеленським третім особам.

Зокрема, Трамп ділився подробицями переговорів з австралійським мільярдером Ентоні Праттом. Про це пише The New York Times.

За словами Пратта, колишній президент США передавав йому інсайдерську інформацію про переговори із Зеленським.

Екс-президент США розповідав співрозмовнику про те, як у 2019 році під час переговорів із Зеленським хотів схилити українського президента допомогти здобути йому перемогу на виборах. За його задумом, український лідер мав чинити тиск на Джо Байдена.

Також Трамп "зливав" подробиці переговорів із президентом Іраку. Він ділився з мільярдером інформацією, яка не потрапляла до публічного доступу.

"Про це навіть не писали в новинах, а він сказав: "Я щойно розбомбив Ірак. Президент Іраку подзвонив мені і сказав: "Ти щойно порівняв із землею моє місто". А я сказав йому: "Добре, що ти збираєшся з цим робити?", - розповів Пратт під час розслідування справи про "таємні документи".

До речі, сам Трамп вже зізнався, що такі розмови все ж таки були.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Трамп міг обійняти важливу посаду в США.