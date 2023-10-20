Хороша новина для України: трампіст не став речником Палати представників. Але є й погана

Нова військова допомога для України під питанням поки Палата представників не має спікера

Палата представників США втретє не змогла проголосувати за нового спікера після того, як Кевіна Маккарті відправили у відставку. Головний кандидат від партії республіканців Джим Джордан не зміг набрати потрібну кількість голосів.

Про це повідомляє The New York Times. Раніше Джим Джордан заявляв, що не має наміру боротися за посаду спікера Палати представників і не наполягатиме на повторному голосуванні.

Щоб отримати посаду спікера, кандидат мав набрати 215 голосів, а Джордан отримав лише 194 голоси. Наголошується, що цього разу проти кандидатури Джима Джордана проголосували більше республіканців, аніж на попередніх двох етапах. Це хороша новина для України, адже Джордан підтримує Дональда Трампа та виступає проти допомоги США Україні.

Наразі невідомо, що робитиме далі Палата представників, але варіантів є два: провести четверті вибори або розширити повноваження тимчасового спікера Патріка МакГенрі. Проте є й погана новина для України.

У Білому домі заявили, що узгоджені раніше для Києва конгресом США кошти практично закінчилися. При цьому доти, доки Палата представників не обере нового спікера, вона не зможе розглянути новий запит на надання допомоги для України. Сьогодні, 20 жовтня, Джо Байден надіслав запит Конгресу на виділення 106 млрд доларів для допомоги Україні та Ізраїлю, але він направлений на ім’я тимчасового спікера Палати представників, у якого недостатньо повноважень для його схвалення.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що колишній речник Палати представників Кевін Маккарті хоче повернутися на посаду після того, як його відправили у відставку. Він заявив, що в період війни в Ізраїлі американський уряд має відволіктися від "дрібної політики".