Хорошая новость для Украины: трампист не стал спикером Палаты представителей. Но есть и плохая

Новая военная помощь для Украины под вопросом пока у Палаты представителей нет спикера

Палата представителей США в третий раз не смогла проголосовать за нового спикера после того, как Кевина Маккарти отправили в отставку. Главный кандидат от партии республиканцев Джим Джордан не смог набрать нужного количества голосов.

Об этом сообщает The New York Times. Ранее Джим Джордан заявлял, что не намерен бороться за пост спикера Палаты представителей и не будет настаивать на повторном голосовании.

Чтобы получить должность спикера, кандидат должен был набрать 215 голосов, а Джордан получил только 194 голоса. Отмечается, что в этот раз против кандидатуры Джима Джордана проголосовали больше республиканцев, чем на предыдущих двух этапах. Это хорошая новость для Украины, ведь Джордан поддерживает Дональда Трампа и выступает против помощи США Украине.

На данный момент неизвестно, что будет делать дальше Палата представителей, но варианта есть два: провести четвертые выборы или расширить полномочия временного спикера Патрика МакГенри. Однако есть и плохая новость для Украины.

В Белом доме заявили, что согласованные ранее для Киева конгрессом США средства "практически закончились". При этом до тех пор, пока Палата представителей не выберет нового спикера, она не сможет рассмотреть новый запрос на выделение помощи для Украины. Сегодня, 20 октября, Джа Байден отправил запрос Конгрессу на выделение 106 млрд долларов для помощи Украине и Израилю, но он направлен на имя временного спикера Палаты представителей у которого недостаточно полномочий для его одобрения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти хочет вернуться на пост после того, как его отправили в отставку. Он заявил, что в период войны в Израиле американское правительство должно отвлечься от "мелочной политики".