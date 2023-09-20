С одним условием: Зеленский предложил Трампу публично представить свой "мирный план"

Трамп регулярно говорит, что Украина должна отдать свои территории рф

Президент Украины Владимир Зеленский, который выступил на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, призвал экс-президента США Дональда Трампа публично поделиться своими "мирными планами". На днях тот заявил, что Украине стоило бы отдать россии часть своей территории чтобы "договорится без боя".

Зеленский предупредил, что любой мирный план, согласно которому Киев должен уступить россии свои территории, будет неприемлем. Об этом пишет CNN.

"Так что, если идея заключается в том, как захватить часть нашей территории и отдать Путину, это не формула мира", — сказал Зеленский Вольфу Блитцеру из CNN после своего выступления на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.

Издание напоминает, что в мае Трамп, в разговоре с CNN отказался сказать, кто должен победить в войне россии против Украины. Вместо этого он заявил, что хочет, чтобы кровопролитие прекратилось и добавил: "И я сделаю это за 24 часа".

В статье говорится, что визит Зеленского в Организацию Объединенных Наций происходит в момент, когда Украина столкнулась с самыми жесткими препятствиями со стороны США в плане поддержки. Республиканская партии в Палате представителей открыто враждебно относится к предоставлению Украине какой-либо дополнительной военной помощи. Остается неясным, готов ли спикер Палаты представителей Кевин Маккарти одобрить дополнительное финансирование.

Зеленский сообщил, что планирует встретиться с Маккарти в ходе поездки в Вашингтон на этой неделе. Также у него запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.

Говоря о тех, кто негативно настроен в отношении большего финансирования для военной помощи Украине, Зеленский сказал, что тем, кто не видел войну вблизи, трудно представить ситуацию. "Мирные" проблемы, такие как гражданские права или энергетика, трудно сравнить с экзистенциальной угрозой, с которой сталкивается страна, подвергшаяся нападению.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Джо Байден с нетерпением ждет встречи с Зеленским в Белом доме. Глава Белого Дома хочет лично услышать от Зеленского о ситуации в Украине, в частности, о прогрессе в контрнаступлении ВСУ.