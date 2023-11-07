Рус

"Було б недоречно": Трамп відмовився від запрошення Зеленського відвідати Україну

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дональд Трамп Новина оновлена 07 листопада 2023, 07:05
Дональд Трамп. Фото afp.com

Трамп регулярно каже, що Україна має віддати свої території рф

Колишній президент США Дональд Трамп вирішив не приймати запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну. Він послався на "конфлікт інтересів".

"Я з великою повагою ставлюся до президента Зеленського, але вважаю, що було б недоречно їхати в Україну в цей час. Зараз із ним веде справу адміністрація Байдена, і я не хотів би створювати конфлікт інтересів", – заявив Трамп у коментарі американському телеканалу Newsmax.

Нагадаємо, у нещодавньому інтерв’ю телеканалу NBC, Зеленський запропонував Трампу приїхати в Україну, щоб на власні очі подивитися на війну, яку проти нас веде росія. Експрезидент США неодноразово заявляв, що йому знадобилося б 24 години, щоб припинити війну. Зеленський відповів, що якби політик приїхав до України, "буде потрібно 24 хвилини, щоб переконати Трампа в тому, що він не зможе зупинити війну, домовившись із путіним".

Крім того, раніше, коли Трамп в черговий раз заявив, що Україні варто було б віддати росії частину своєї території, щоб "домовлятися без бою", Володимир Зеленський закликав його публічно поділитися своїми "мирними планами". Він наголосив, що будь-який мирний план, згідно з яким Київ має поступитися росії своїми територіями, буде неприйнятним.

Як повідомляв "Телеграф", у ході розслідування справи про "секретні документи" Пентагону з’ясувався цікавий момент про Трампа. Йдеться про те, що той "зливав" зміст розмови із Зеленським третім особам.

Теги:
#Україна #США #Дональд Трамп #Володимир Зеленський