Война — день 621: оккупанты замедлились на фронте, но активно обстреливают ракетами

Оперативно о главном за сутки

Война россии против Украины продолжается, но несмотря на активные боевые действия по всей линии фронта, заметного продвижения ни одна из сторон достичь не смогла. При этом ВСУ не хватает средств, чтобы сдвинуть ситуацию в свою сторону, а россияне начинают испытывать все больше проблем из-за изменения погодных условий. Вместе с тем продолжаются массированные обстрелы украинских городов, среди которых Одесса.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 6 ноября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В южных областях Украины объявлена тревога из-за активности тактической авиации. Также в Одессе слышали сирену, но официально тревогу не объявили.

Информацию за 3 ноября смотрите по ссылке: Война — день 618: россия активизировала дроны, а Украина готовится к тяжелой зиме

С данными за 4 ноября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 619: россия готовит сильные обстрелы, а из США долетают тревожные новости

О том, что происходило 5 ноября, читайте в материале: Война — день 620: армия рф несет большие потери на фронтах, ВСУ и оккупанты обмениваются ракетными ударами