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В Украине заблокировали популярные медиасервисы: среди них HDrezka, Баскино и не только

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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В Украине заблокировали популярные медиасервисы: среди них HDrezka, Баскино и не только Новость обновлена 09 ноября 2023, 18:48

Эти сервисы не соответствуют украинскому Закону о медиа

В Украине запретили целый ряд медиасервисов. Их нельзя будет транслировать на территории страны.

Об этом сообщает Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию. 9 ноября их внесли в список сервисов государства-агрессора.

"Национальный совет на заседании 9 ноября пополнил перечень аудиовизуальных медиасервисов на заказ и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора еще 16-ю сервисами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам мониторинга и изучения материалов регулятор пришел к выводу, что для предоставления доступа к сервису используется доменное имя из рф, языком интерфейса по умолчанию был русский, размещена реклама для россиян и так далее.

Это значит, что данные сервисы не соответствуют требованиям раздела ХІ закона Украины "О медиа" и не могут транслироваться на территории страны.

Список состоит из 16 пунктов:

  • 24ТВ (24TV);
  • Амедиатека (Amediateka);
  • Баскино;
  • Filmix;
  • HD REZKA;
  • КОНОГО;
  • Кинокрад;
  • Киноточка;
  • КиноЗапас;
  • Кион;
  • Вижу;
  • ГидОнлайн;
  • Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);
  • Смотрешка (Smotreshka);
  • Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino и TV onlain);
  • Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 каналов besplatno).

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине петиция о легализации эротики и порнографии набрала нужное количество подписей и получила ответ президента Владимира Зеленского.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Запрет