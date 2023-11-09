В Украине заблокировали популярные медиасервисы: среди них HDrezka, Баскино и не только
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Эти сервисы не соответствуют украинскому Закону о медиа
В Украине запретили целый ряд медиасервисов. Их нельзя будет транслировать на территории страны.
Об этом сообщает Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию. 9 ноября их внесли в список сервисов государства-агрессора.
"Национальный совет на заседании 9 ноября пополнил перечень аудиовизуальных медиасервисов на заказ и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора еще 16-ю сервисами", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам мониторинга и изучения материалов регулятор пришел к выводу, что для предоставления доступа к сервису используется доменное имя из рф, языком интерфейса по умолчанию был русский, размещена реклама для россиян и так далее.
Это значит, что данные сервисы не соответствуют требованиям раздела ХІ закона Украины "О медиа" и не могут транслироваться на территории страны.
Список состоит из 16 пунктов:
- 24ТВ (24TV);
- Амедиатека (Amediateka);
- Баскино;
- Filmix;
- HD REZKA;
- КОНОГО;
- Кинокрад;
- Киноточка;
- КиноЗапас;
- Кион;
- Вижу;
- ГидОнлайн;
- Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);
- Смотрешка (Smotreshka);
- Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino и TV onlain);
- Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 каналов besplatno).
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине петиция о легализации эротики и порнографии набрала нужное количество подписей и получила ответ президента Владимира Зеленского.