В Украине заблокировали популярные медиасервисы: среди них HDrezka, Баскино и не только

Эти сервисы не соответствуют украинскому Закону о медиа

В Украине запретили целый ряд медиасервисов. Их нельзя будет транслировать на территории страны.

Об этом сообщает Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию. 9 ноября их внесли в список сервисов государства-агрессора.

"Национальный совет на заседании 9 ноября пополнил перечень аудиовизуальных медиасервисов на заказ и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора еще 16-ю сервисами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам мониторинга и изучения материалов регулятор пришел к выводу, что для предоставления доступа к сервису используется доменное имя из рф, языком интерфейса по умолчанию был русский, размещена реклама для россиян и так далее.

Это значит, что данные сервисы не соответствуют требованиям раздела ХІ закона Украины "О медиа" и не могут транслироваться на территории страны.

Список состоит из 16 пунктов:

24ТВ (24TV);

Амедиатека (Amediateka);

Баскино;

Filmix;

HD REZKA;

КОНОГО;

Кинокрад;

Киноточка;

КиноЗапас;

Кион;

Вижу;

ГидОнлайн;

Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);

Смотрешка (Smotreshka);

Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino и TV onlain);

Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 каналов besplatno).

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине петиция о легализации эротики и порнографии набрала нужное количество подписей и получила ответ президента Владимира Зеленского.