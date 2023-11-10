Зеленский сообщил о важном заседании Ставки: обсудили 5 тем и защиту одного из городов

Отдельное внимание было уделено ситуации на фронте

В пятницу, 10 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. В ее ходе были обсуждены ситуация на фронте, усиление противовоздушной обороны и другие вопросы.

Об этом глава государства сообщил у себя в telegram. Зеленский отметил, что сегодняшнее заседание было важным.

"Стратегическое видение деоккупации нашей земли и конкретные шаги по его воплощению. Уточнение всех планов и расчетов по продолжению активных действий", — отметил он.

Также, по словам главы государства, обсуждался и военный бюджет Украины на следующий год. "Акцент на том, чтобы стать самодостаточным в отношении снарядов, ракет, дронов, бронетехники", — подчеркнул он.

Также президент заслушал отчеты от командующих о текущей ситуации на фронте по всем ключевым направлениям: Купянское, Бахмутское, Авдеевское, Мелитопольское и левобережье Херсонщины. Кроме того, обсуждались и конкретные решения по защите Херсона. "Будет усиление противовоздушной обороны, средств контрбатарейной борьбы, РЭБ и разведки", — отметил Зеленский.

Кроме того президент сообщил, что он заслушал отдельный доклад по эвакуации украинцев и граждан наших стран-партнеров из Газы.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в своей статье в журнале The Economist отметил, что война с россией зашла в тупик из-за паритета сил. Расчет на обескровливание врага он назвал своей ошибкой, ведь россия не считает свои потери.