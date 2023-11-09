Война — день 624: оккупанты пытаются окружить Авдеевку, а у ВСУ успехи на Херсонщине

Оперативно о главном за сутки

Бои в Украине продолжаются, а стрельба не затихает по всей линии фронта. Украинские военные смогли добиться успехов на левом берегу Днепра в Херсонской области и по информации западных аналитиков перебросили туда тяжелую технику. В свою очередь россияне пытаются усилить давление на Авдеевку, пытаясь взять ее в кольцо. При этом эксперты отмечают, что у россиян есть проблемы с запасом ракет, которых они потратили слишком много.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 9 ноября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

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Информацию за 6 ноября смотрите по ссылке: Война — день 621: оккупанты замедлились на фронте, но активно обстреливают ракетами

С данными за 7 ноября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 622: у ВСУ есть ряд успехов на фронтах из-за чего оккупанты вынуждены подтягивать резервы

О том, что происходило 8 ноября, читайте в материале: Война — день 623: оккупанты усиливают давление на востоке и не считаются с потерями