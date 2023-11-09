Прилетело прямо на балкон: появились фото и видео с места смертельного обстрела Херсона

В результате обстрела погиб пожилой мужчина

Российские войска в четверг, 9 ноября, в очередной раз обстреляли жилой район Херсона. В результате атаки погиб местный житель, также есть раненые.

Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской ОГА Александр Прокудин. Он показал как выглядит Корабельний район Херсона после российского обстрела.

По словам чиновника, вражеским огнем повреждены многоквартирные дома, помещение "Пункта несокрушимости", учебное заведение и гаражи.

В результате обстрела погиб 72-летний мужчина. В момент обстрела он находился на балконе.

Еще двое граждан получили ранения разной степени тяжести. "Скорая" доставила в больницу местного жителя с поврежденной ногой. Еще один херсонец получил легкую контузию.

В Прокуратуре Херсонской области показали фото последствий атаки.

Ранее "Телеграф" сообщил, что российские оккупанты обстреляли ночью Черниговскую область. В результате атаки повреждены административные здания и коммунальное предприятие, жилые дома, хозяйственные постройки мирных жителей города Семеновки.