"Угроза окружения существует": эксперты оценили ситуацию возле Авдеевки

На днях россияне уже фактически взяли под контроль трассу, которая объединяет Авдеевку с "большой землей"

Россияне несут под Авдеевкой огромные потери, но за последние несколько недель ситуация для нас изменилась в худшую сторону. Враг накопил большое количество оружия и людей, теперь оккупанты пытаются окружить Авдеевку с южного и северного флангов, отрезав украинские силы от ресурсов.

"Они планировали не в лоб штурмовать, а именно окружить, чтобы сделать невозможным поставки всего, что необходимо в Авдеевке. Мы понимаем, что там есть оперативные склады, туда нужно постоянно подвозить воду, еду, забирать раненых. Все, что необходимо, чтобы подпитывать войско, чтобы оно могло вести боевые действия. Там же нет магазинов. Поэтому они пытаются перерезать снабжение, огнем контролировать эти пути. Таким образом, они пытаются обескровить наши войска", – рассказал военный эксперт Алексей Гетьман в комментарии "РБК-Украина".

Оккупантам удалось сосредоточить на Авдеевском направлении около 40 тысяч военнослужащих. Они давят со стороны Веселого и Красногоровки с севера, и со стороны Водяного и Опытного с юга, пытаясь взять Авдеевку в окружение.

По словам военного эксперта Владислава Селезнева, на днях россияне уже фактически взяли под контроль трассу, которая объединяет Авдеевку с "большой землей". Сегодня расстояние между "клещами" – всего семь километров. Если оккупантам удастся оккупировать Орловку на севере и села Тоненькое и Северное на юге, ситуация для украинской армии будет крайне тяжелой.

Ситуация в районе Авдеевки на карте deepstate

"Шансы зависят от ресурсов украинских сил обороны. Если у нас будут снаряды, то все их шансы будут превращаться в груду мяса, которое украинская артиллерия будет смешивать с землей. Если ресурсов будет не хватать, ситуация будет сложной, наши военные будут проводить маневренную оборону, в том числе отходить западнее Авдеевки", – пояснил Селезнев.

При этом, по словам аналитиков, военного смысла в захвате Авдеевки для россиян нет, это обусловлено скорее политическими, чем военными мотивами. При этом в попытках занять город враг буквально "стачивает" свои силы.

"Угроза окружения Авдеевки существует. Но мы понимаем, что у нас работает аэроразведка, военная разведка, мы знаем, какие подразделения против нас там сосредоточены. Мы даже знаем фамилии командиров, которые там участвуют. У нас есть их психологические портреты, чтобы мы знали, чего от них ждать. Если возникнет вероятность, что у них хватит сил и средств для окружения, то мы либо добавим туда определенный резерв, либо будем уходить, потому что в окружении никто людей не оставит", – резюмировал Гетьман.

Ранее "Телеграф" писал, что Силы обороны Украины, вероятно, перебросили ограниченное количество бронетехники на левый берег Херсонской области. К такому выводу на основании анализа российских данных пришли специалисты Института изучения войны (ISW).