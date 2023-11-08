ВСУ перебросили бронетехнику на левый берег Херсонщины? Что узнал ISW (карта)

Попытки рф перекрыть Днепр не помешали украинским силам перебросить личный состав и технику на позиции на восточном берегу, - ISW

Силы обороны Украины, вероятно, перебросили ограниченное количество бронетехники на левый берег Херсонской области. К такому выводу на основании анализа российских данных пришли специалисты Института изучения войны (ISW).

Российские источники утверждают, что украинские войска перебросили ограниченное количество бронетехники на восточный (левый) берег Херсонской области и продолжают более масштабные, чем обычно, наземные операции В них задействована легкая пехотная группировка примерно батальонного размера, пишет ISW.

Российские "военкоры" 6 ноября увеличили снимок, на котором якобы снят украинский гусеничный десантный транспорт, перевозящий боевую машину пехоты на восточный берег возле села Крынки. Оно расположено в 30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр.

Другие "военкоры" утверждали 7 ноября, что украинская боевая машина пехоты самостоятельно пересекла реку Днепр у Крынок. Они увеличили отдельные кадры 7 ноября, на которых якобы видно уничтоженный западный бронетранспортер-амфибия в неустановленном месте на восточном берегу.

Некоторые из российских так называемых "военкоров" утверждали, что один или два украинских БТРа пересекли Днепр возле Крынок. Другие "военкоры" отмечали, что украинские войска перебросили в этот район несколько бронетранспортеров.

Кроме того, российские информаторы утверждают, что более 300 украинских военных (примерно батальон) действуют на восточном берегу в районе Крынок. По их информации украинские силы удерживают позиции в центре Крынок и прилегающих районах. По утверждению еще одного "военкора", несколько сотен украинских военных действуют на всем восточном берегу Херсонской области.

Аналитики, ссылаясь на российских "военных блогеров" отмечают, что боевые столкновения идут у Крынок, а также вблизи Поймы (12 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра), Песчановки (13 км к востоку от Херсона и 3 км от Днепра) и Подстепного (17 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра). При этом, по их выводам, попытки украинских войск продвинуться вперед 6 и 7 ноября не были особо масштабными по сравнению с предыдущими днями. ISW напомнил, что Силы обороны, вероятно, провели начальные атаки через реку Днепр на восточный (левый) берег Херсонской области 17 и 18 октября.

"Сообщение о группировке украинских сил численностью до батальона на восточном берегу свидетельствует о том, что интенсивные российские усилия по перекрытию реки Днепр не помешали украинским силам перебросить дополнительный личный состав и материальную часть на позиции на восточном берегу", — пишет ISW, добавляя, что Институт не будет спекулировать на перспективах дальнейшей активности украинских войск на восточном берегу Херсонской области.

Как сообщал "Телеграф", на фоне нашумевшей статьи главкома ВСУ Валерия Залужного, который говорит о тупике в войне, президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности изменения стратегии боевых действий. По его словам, украинские военные придумывают разные планы и операции, чтобы быстрее продвигаться вперед и наносить неожиданные удары по рф.