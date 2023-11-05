После статьи Залужного: Зеленский заговорил об изменении стратегии войны против рф

Сейчас нет никакой альтернативы войне

На фоне нашумевшей статьи главкома ВСУ Валерия Залужного, который говорит о тупике в войне, президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности изменения стратегии боевых действий. Различные сценарии уже рассматриваются.

Об этом глава государства рассказал в интервью NBC News. По его словам. украинские военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвигаться вперед и наносить неожиданные удары по рф.

Он отметил, что нет никакой альтернативы войне.

"Какая альтернатива? Ее нет, потому что дело не только в Украине, это вопрос безопасности и Европы. Путин пойдет дальше, нападет на страны НАТО…Одна из альтернатив, которую я слышал: дать Путину то что он хочет? Что это значит? Отдать 30% нашей земли?", — добавил он.

При этом Зеленский опроверг недавние заявления американских военных, других союзников и даже главнокомандующего ВСУ о том, что война зашла в тупик после 20 месяцев ожесточенных боев.

"Они думали, что одолеют нас, но этого не произошло. Я не думаю, что это тупик", — сказал Зеленский.

Отмечается, что подобная позиция, а также последствия комментариев Залужного, возможно, повлияли на решение Зеленского на прошлой неделе уволить командующего Силами специальных операций Украины и заменить его полковником, который, по словам президента, "сможет придать подразделению большую мощь".

Напомним, ранее мы писали о том, что у Зеленского резко высказались о статье Залужного в The Economist.