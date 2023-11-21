Спасет ли Украину вступление в НАТО без оккупированных территорий? Экс-премьер напомнил прецедент в истории

Арсений Яценюк оценил "Телеграфу" шансы на членство в Альянсе без деоккупированных территорий и победу в войне

Украина может вступать в НАТО уже сейчас, несмотря на продолжение войны с россией, но для этого Запад должен принять политическое решение и взять обязательства коллективной безопасности на подконтрольных украинскому государству территориях. Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал бывший премьер-министр, экс-глава МИД Арсений Яценюк, комментируя недавнее заявление экс-главы НАТО Андерса Фог Расмуссена, предлагавшего Альянсу принять Украину в свой состав, но не распространять положение пятой статьи о коллективной обороне на те части, которые находятся под российской оккупацией.

"Был уже немецкий прецедент, когда Германия (ФРГ. — Авт.) в 1955 году была включена в НАТО. Это значит, что Украина может быть включена в Альянс уже сейчас. Распространение пятой статьи НАТО может быть на территории, которую контролирует украинское государство, а дальше шаг за шагом и год за годом Украина вернет свои территории. Соответственно, пятая статья будет распространяться на все эти (деоккупированные. — Авт.) территории", — сказал политик.

По его словам, пока же остается антиукраинская ось зла, и она расширяется: "Ось зла — это россия, Иран, Северная Корея, и эта ось имеет определенный зонтик — просто посмотрите, как себя ведет Китай".

"В принципе, КНР говорит, что хочет мира, но на российских условиях. И для того, чтобы Украина сохранилась, чтобы Украина устояла и чтобы никто больше на нее не пошел, нужно принятие исторического решения. Такого же, которое США принимали в 1948 году, когда Штаты ввели План Маршалла и создали НАТО. Сейчас вместо Плана Маршалла нужно расширение Евросоюза и членство Украины в ЕС. Вместо создания НАТО — расширение Альянса и включение Украины в его состав. Другого рецепта (противостоять оси зла и победы в войне. — Авт.) нет", — отметил Яценюк в кулуарах Киевского форума по безопасности.

Как сообщалось, после заявления Расмуссена глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что идея вступления Украины в НАТО без оккупированных территорий не соответствует принципам официального Киева. Банковая дала западным партнерам понять, что Украина на это не пойдет.

Также "Телеграф" писал, что, по мнению советника руководителя ОП Михаила Подоляка, разговоры о вступлении Украины в НАТО частями якобы только провоцируют россию.