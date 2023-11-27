Главы МИД стран НАТО на днях сделают шаг навстречу Украине
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Главы МИД НАТО намерены согласовать рекомендации для Украины по вступлению в Альянс. Уже известна дата — это может произойти 28-29 ноября на встрече в Брюсселе.
Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции. Об этом в понедельник, 27 ноября, пишет The Guardian.
"Союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО. На встрече НАТО-Украина мы согласуем рекомендации для украинцев реформ, поскольку мы продолжаем поддерживать Киев на пути к членству в НАТО", — сказал он.
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