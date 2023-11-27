Глави МЗС країн НАТО днями зроблять крок назустріч Україні

Союзники продовжують дотримуватися думки, що повноправне членство залишається неможливим у розпал війни

Глави МЗС НАТО мають намір узгодити рекомендації для України щодо вступу до Альянсу. Вже відома дата – це може статися 28-29 листопада на зустрічі у Брюсселі.

Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції. Про це у понеділок, 27 листопада, пише The Guardian.

"Союзники згодні з тим, що Україна стане членом НАТО. На зустрічі Україна-НАТО ми погодимо рекомендації для українців реформ, оскільки ми продовжуємо підтримувати Київ на шляху до членства в НАТО", — сказав він.

Столтенберг наголосив, що Україна стане частиною НАТО за умови виконання всіх реформ. Проте всі союзники, як і раніше, згодні з тим, що повноправне членство залишається неможливим у розпал війни, навіть попри те, що продовжуються, спроби зблизити Україну та НАТО.

За словами генсека, цього місяця Німеччина та Нідерланди пообіцяли виділити для України 10 мільярдів євро. Румунія відкрила центр підготовки українських пілотів F16 Союзники, включаючи США та Фінляндію, спрямовують додаткові засоби ППО та боєприпаси для захисту українських міст від атак окупантів. Столтенберг також заявив, що майбутній вступ Швеції до НАТО "зробить нас усіх безпечнішими". Своєю чергою він також закликав Туреччину та Угорщину завершити його ратифікацію.

Також він наголосив, що на найближчому засіданні Альянс підтвердить довгострокову підтримку України.

"У середу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба приєднається до нас на першому засіданні Ради НАТО-Україна на рівні міністрів закордонних справ. Ми підтвердимо довгострокову підтримку НАТО", — сказав генсек.

Нагадаємо, раніше колишній прем’єр-міністр, ексглава МЗС Арсеній Яценюк розповів "Телеграфу", чи врятує Україну вступ до НАТО без окупованих територій.