Чи буде Україна в НАТО: Майк Помпео зробив прогноз

Помпео вважає, що потрібно буде зробити те ж саме, що держави-союзники зробили після Другої світової війни

Після того, як завершиться війна українців проти російських окупантів, архітектура безпеки для України може бути різною – в тому числі зі вступом до НАТО. Але головним фактором буде недопущення повтору російського вторгнення у майбутньому.

Про це сказав колишній державний секретар США Майк Помпео в інтерв'ю NV. За його словами, поки ще неможливо спрогнозувати терміни, в які Україна отримає запрошення до НАТО.

"Я згоден, що архітектура безпеки має бути достатньою, щоб незалежно від того, яка домовленість буде досягнута наприкінці цього конфлікту, ми всі були переконані, що це не повториться", – зазначив він.

Помпео нагадав, що після останньої великої війни у Європі було вироблено набір принципів, завданням яких було не допустити повтору ситуацію. Їх вистачило на понад 70 років миру на європейській території. Після війни в Україні потрібно буде зробити те ж саме.

"Якщо ми зробимо це правильно, чи то як формальна частина НАТО, чи в іншій безпековій конструкції, якщо ми зробимо це правильно, ми зможемо створити ще 70 років миру і процвітання", – резюмував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що глави МЗС НАТО мають намір узгодити рекомендації для України щодо вступу до Альянсу. Вже відома дата – це може статися 28-29 листопада на зустрічі у Брюсселі.