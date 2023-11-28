Генсек НАТО, говоря о войне в Украине, упомянул о переговорах: что прозвучало

Генсек призвал готовиться к усилению боев в Украине

Западные союзники должны продолжать поддерживать Украину в войне с россией. Чем сильнее Украина будет на поле боя, тем более весомой будет ее позиция за столом переговоров.

Об этом на пресс-конференции перед встречей глав МИД стран НАТО в Брюсселе во вторник, 28 ноября, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент "Телеграфа". По словам генсека, нужно готовиться к усилению боев и воздушных ракетных атак по городам Украины.

В то же время Столтенберг отметил, что очень осторожно прогнозирует развитие событий на линии фронта в Украине. Он объяснил, что "войны по своей природе непредсказуемы".

"Мы увидели, что мужество, решительность, мастерство украинских Вооруженных сил поразили весь мир. Потому что мы должны помнить, с чего мы начинали, когда эта война, когда в прошлом году произошло полноценное вторжение. Мы боялись, и многие эксперты верили, что Украина распадется через несколько недель и что Киев окажется под контролем россии через несколько дней. Так не произошло", – заявил генсек НАТО.

Он подчеркнул, что украинцам удалось отбросить российские войска на севере, востоке и юге, они освободили около половины территории, которую россия оккупировала в начале войны. По мнению Столтенберга, это демонстрирует навыки и возможности Вооруженных сил Украины.

Он отметил, что члены НАТО оказали беспрецедентную военную поддержку Украине. Столтенберг также призвал членов Североатлантического альянса продолжать ее предоставление.

Генсек НАТО подчеркнул, что за последний год линия фронта в Украине не сдвинулась, но интенсивные бои продолжаются. В то же время он отметил, что, хотя линия фронта не так сильно продвинулась, украинцы смогли нанести значительный урон российским силам с помощью возможностей глубокого удара крылатыми ракетами, доставленными союзниками из НАТО.

"Так что нам нужно продолжать их поддерживать, также зная, что чем сильнее будет Украина на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров. Итак, если мы хотим мирного решения путем переговоров, гарантирующего, что Украина победит как суверенное независимое государство, тогда лучший способ достичь этого - продолжать оказывать военную поддержку Украине. И это то, что союзники собираются сделать", — подчеркнул он.

Напомним, по данным СМИ, США и Германия хотят заставить Украину сесть за стол переговоров с россией. Сделать это планируют не прямыми убеждениями, а сокращая военную помощь.