Воевать до конца или переговоры? Арахамия откровенно сказал, как надо поступать

Политик готов в случае чего "засунуть свое мнение куда подальше"

Украина уже почти два года как отражает полномасштабное наступление россии, и с каждым месяцем все чаще звучат вопросы о том, как же закончится война и будут ли переговоры. Однако есть только два варианта, как все должно закончиться.

Украина должна либо одержать полную победу, либо исход войны должны решить граждане на референдуме. Такое мнение глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия высказал в интервью Наталье Мосийчук.

По его словам, сейчас все военное и политическое руководство настроено на продолжение военных действий, поскольку садиться за стол переговоров не имеет смысла, — у Украины плохая переговорная позиция.

"Я вообще считаю, что, как бы не заканчивалась война, кроме полной победы, все остальное должно проходить через референдум. Если это будет органическое завершение, как в Корее, где ничего не подписывали, тот возможно. А если кто-то будет подписывать, это потом надо будет ратифицировать в парламенте, — парламент просто один другого убьет, очень полярные будут мнения. И я считаю, такие вещи нужно делать через референдум. Если народ скажет делать так, то я свое мнение засуну подальше и проголосую так. Я не чувствую в себе сил самому решать и тем более агитировать", — подчеркнул Арахамия.

Как сообщал "Телеграф", ранее Арахамия рассказал, будут ли в Украине выборы в 2024 году.