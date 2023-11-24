Выборов в Украине в 2024-м году не будет: Арахамия объяснил, почему (видео)

В Украине остаются нерешенными вопросы о проведении голосования

В Украине не будут проводить выборы в 2024 году. Это касается как местных выборов, так и президентских.

Об этом в интервью Наталье Мосейчук рассказал руководитель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия. По его словам, никто из союзников не настаивает на проведении выборов в 2024 году.

"Давайте будем по годам идти. В следующий год я не считаю, что хоть какие-то выборы будут: ни президентские, ни парламентские, ни местные, никакие", — сказал Давид Арахамия.

Он добавил, что западные союзники не принуждают Украину проводить выборы в 2024 году. Хотя встречались единичные случаи, когда некоторые политики говорили о том, что в случае переговоров с россией может возникнуть вопрос к легитимности Владимир Зеленского. И лишь в этом контексте были даны рекомендации выбрать законного президента.

Но никто из зарубежных союзников не смог ответить, как в условиях войны Украине провести объективные и честные выборы.

"А когда к конкретике доходишь… Как военные будут голосовать или баллотироваться? А как 6 млн людей за границей должны отдать свои голоса? А как сделать, чтобы воздушная тревога не была целый день? Например, МиГ был в воздухе, тогда никто не придет на выборы. У них (союзников — ред.) нет ответов на эти вопросы, ни у кого на самом деле нет ответов на эти вопросы. И говорят: "Ну ладно, работайте как работали", — рассказал Давид Арахамия.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский считает неуместным сейчас проводить выборы президента. По его словам, все усилия нужно сосредоточить на победе над россией.