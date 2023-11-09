Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым специально для "Телеграфа" объяснил, почему придется смириться с нынешним составом Рады

Тема необходимости проведения выборов в Украине, несмотря на полномасштабную войну с рф, всплывает всё чаще. Дошло до того, что президент Владимир Зеленский официально заявил – выборы сейчас не ко времени.

Многих на Западе раздражает потеря независимости ветвей власти в Украине. Потеря системы сдержек и противовесов, которая гарантирует действие определенных демократических принципов.

И тут нужно действовать очень быстро, как и в проведении реальных, а не косметических реформ.

В связи с утратой системы сдержек и противовесов постоянно возникает вопрос необходимости проведения выборов, даже во время войны. Это выглядит как вынужденная альтернатива, чтобы как-то урегулировать вопросы, связанные с независимостью парламента, с функциональным правительством (где сами принимают решения, а не ожидают команды с Банковой) и так далее.

При этом мы должны понимать, что выборы во время войны – не лучшая идея.

Во-первых, они не будут отражать реальной картины. Ведь нет возможности дать проголосовать всем гражданам Украины. В том числе тем, кто с оружием в руках защищает нашу страну, кто находится за рубежом, кто оказался в оккупации. Гарантировать свободу волеизъявления в таких условиях невозможно. А это означает, что какие бы ни прилагались усилия для проведения выборов, всегда найдется почва для спекуляций, обвинений власти и расшатывания страны.

Во-вторых, любые выборы (просто по своей природе) – это столкновение мнений, политических сил, повышение градуса напряжения в обществе. А вся наша энергия сейчас должны быть нацелена на борьбу с российским агрессором, а не на политическую борьбу внутри Украины.

При этом, выступая за непроведение выборов во время войны, я считаю, что украинское руководство должно предпринимать последовательные, демонстративные, понятные гражданам шаги по укреплению демократии в стране, усилению независимости ветвей власти. Это упразднит повод для спекуляций касательно необходимости срочного проведения выборов.

Учитывая вышесказанное, мы вынуждены мириться с нынешним качеством парламента. Но ведь можно сделать куда более эффективным правительство! Изъянов там хватает. В то же время, когда парламент соглашается со всеми, в том числе с любыми кадровыми решениями, исходящими из Офиса президента, от партии власти, автоматически увеличивается ответственность главы государства.

Крайне важно также установить гражданский контроль над Вооруженными силами. Функция, от которой, к сожалению, украинское общество добровольно отказалось.

Речь не о том, что некие общественные организации получат возможность вмешиваться в планирование военных действий. А о механизмах гражданского контроля, в том числе за действиями Минобороны. Ведь Минобороны – это не закупочная контора, как сейчас многие думают. Это орган, вырабатывающий политику в военном строительстве. В том числе кадровую, социальную политику в отношении и военнослужащих, и членов их семей, военно-техническую политику. Все эти функции сейчас, по большей части, бесконтрольны. А в руках у тех, кто имеет соответствующие полномочия, судьбы сотен тысяч военнослужащих. И здесь – большое поле деятельности как для нового министра обороны, так и для верховного главнокомандующего – гаранта Конституции.

Околоармейские общественные деятели уже "пинают" Зеленского за те или иные шаги, в том числе кадровые решения. Забывая при этом, что избрав президента, мы избрали и верховного главнокомандующего. И у него есть право и ответственность. И в конечном итоге с него спросят за всё после этой войны.

Президент это еще и главный дипломат страны. Он отвечает за внешнюю политику, за ее формирование. Так прописано в Конституции. Тот же МИД – лишь инструмент здесь.

К тому же президент – главный омбудсмен страны. Потому что он отвечает за соблюдение Конституции, конституционных прав граждан.

Уверен, что президенту, несмотря на огромную нагрузку, важно сосредоточиться именно на этих трех функциях. Для прочего есть правительство и парламентские комитеты. Которые важно сделать более эффективными и независимыми.