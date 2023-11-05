ССО опубликовали послание от уволенного генерала Хоренко

Генерал отметил, что "трудно являясь вожаком покидать свою стаю"

Силы специальных операций выделили "7 тезисов боевого генерала Виктора Хоренко", который неожиданно был уволен указом президента с поста командующего ССО. Самое главное для него — всегда оставаться честным и генерал считает, что он перед своими военнослужащими всегда этого придерживался.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале ССО. Одна из фраз Хоренко, к слову, о том, что он сожалеет о незавершенных спланированных операциях.

Помимо того, в числе этих тезисов был выделен также о тот, в котором Хоренко говорит о смысле жизни. Под ним он подразумевает месть врагам Украины.

Семь основных тезисов Виктора Хоренко:

Есть много хороших управляющих в кабинетах. Но войсками из кабинетов не командуют. Не командуют без опыта.

Чтобы понять, как преодолевать врага – нужно убить по крайней мере одного лично. Я убил многих.

Основная моя цель – бороться с врагами Украины. Я не знаю, вы услышите что-то о моей борьбе, ведь я никогда не делал этого показательно. И я буду бороться.

Я не публичен, в политику не играю. Смысл моей жизни – месть врагам Украины.

Главное для меня – быть честным. Я всегда был честным и открытым перед своими военнослужащими. Это основное – уметь выражать друг другу собственное мнение, уметь прислушиваться.

О чем я могу сожалеть – да только о том, что я не завершил спланированных операций, не поддержал тех, кто на меня надеялся. Но это не зависит от меня, хотя я не могу не чувствовать ответственности за своих людей.

Трудно являясь вожаком покидать свою стаю. Но волк может охотиться и наедине. Главное, что всегда есть на ком, врагов у нас хватает.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава Минобороны Украины сообщил, кто предложил президенту Владимиру Зеленскому уволить Виктора Хоренко с его должности.