Стало известно, кто предложил Зеленскому уволить генерала Хоренко

Генерал продолжит службу в Минобороны

В пятницу, 3 ноября, президент Владимир Зеленский внезапно уволил командующего Сил специальных операций Виктора Хоренко. Это кадровое решение вызвало дискуссии в украинском медиапространстве.

Как выяснилось, представление на увольнение Хоренко главе государства представил министр обороны Рустем Умеров. Об этом сообщил сам глава Минобороны.

"Вчера по моему представлению, как это предусмотрено законодательством, было принято кадровое решение относительно командующего Сил специальных операций ВСУ", - написал он.

Министр отметил, что Хоренко сейчас "нужен на определенном направлении". В то же время Умеров сообщил, что генерал-майор продолжит службу в Министерстве обороны Украины.

"Дополнительно комментировать причины и предпосылки смены руководящих военных должностей во время войны — давать основания врагу ослаблять Украину", - подытожил он.

Следует отметить, что согласно законодательству представление на назначение командующего Сил специальных операций представляет именно министр обороны. Однако это не отменяет того факта, что главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного не предупредили об этом кадровом решении.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Хоренко о своем увольнении узнал из средств массовой информации. По его словам, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тоже не знал об увольнении и после новости об этом вызвал его для разговора.

Новым командующим ССО был назначен Сергей Лупанчук. О нем в открытых источниках нет информации. Известно только, что он имеет звание полковника.