Стало відомо, хто запропонував Зеленському звільнити генерала Хоренка

Генерал продовжить службу в Міноборони

У п'ятницю, 3 листопада, президент Володимир Зеленський раптово звільнив командувача Сил спеціальних операцій Віктора Хоренка. Це кадрове рішення викликало дискусії в українському медіапросторі.

Як з'ясувалося, подання на звільнення Хоренка главі держави представив міністр оборони Рустем Умєров. Про це повідомив сам голова Міноборони.

"Вчора за моїм поданням, як це передбачено законодавством, було ухвалено кадрове рішення щодо командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ", — написав він.

Міністр зазначив, що Хоренко зараз "потрібен на певному напрямку". Водночас Умєров повідомив, що генерал-майор наразі продовжить службу в Міністерстві оборони України.

"Додатково коментувати причини та передумови зміни керівних військових посад під час війни — надавати підстави ворогові послаблювати Україну", — підсумував він.

Слід зазначити, що згідно з законодавством подання на призначення командувача Сил спеціальних операцій представляє саме міністр оборони. Проте це не скасовує того факту, що головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного не попередили про це кадрове рішення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Хоренко про своє звільнення дізнався з засобів масової інформації. За його словами, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний теж не знав про звільнення і після новин про це викликав його для розмови.

Новим командувачем ССО було призначено Сергія Лупанчука. Про нього у відкритих джерелах інформації немає. Відомо тільки, що він має звання полковника.