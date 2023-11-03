Звільнення голови ССО в Україні почало обростати скандальними подробицями

Зібрали останні новини у справі

Однією з топновин дня 3 листопада стало раптове звільнення глави Сил спеціальних операцій Віктора Хоренка, — його з посади особисто звільнив указом президент Володимир Зеленський. Виявилось, що сам Хоренко цього не знав.

Він дізнався про зміни у своїй кар’єрі тільки із засобів масової інформації, і що стало причиною цього, — досі не може з’ясувати. Про це він сам розповів у ток-шоу УП.

За словами Хоренка, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний теж не знав про звільнення і після новин про це викликав його для розмови.

"Причини не знаю, дізнався про це зі ЗМІ. Спілкувався з головнокомандувачем, який теж пояснити це не зміг. Главком повинен був подавати подання, але він мені відповів, що він цього не робив. Я не розумію, що сталося. Валерій Федорович мене викликав, питав, що за ситуація, я йому відповів, що я не знаю", — розповів Хоренко.

На питання про те, чим Хоренко займатиметься далі, він запевнив, що продовжуватиме працювати на перемогу, проте ще не знає, як саме. Що цікаво, Зеленський у вечірньому зверненні, яке було опубліковано до інтерв’ю Хоренка, заявив, що він тепер працюватиме у Головному управлінні розвідки.

Варто зауважити, що за лічені дні до такого раптового звільнення Віктор Хоренко дав перше інтерв’ю, в якому розповів про спецоперації ССО у тилу ворога, на окупованих територіях та за кордоном, як планувалися операції з посилення бійців "Азовсталі", чим ССО кращі за російські спецслужби та за яких умов Україна переможе у війні.

Нагадаємо, що місце Хоренка у ССО згідно з указом президента посів Сергій Лупанчук, про якого у відкритих джерелах інформації немає. Відомо лише, що він має звання полковника.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Time вийшла гучна стаття про Зеленського, в якій, серед іншого, йшлося і про звільнення одного з генералів.