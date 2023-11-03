Увольнение главы ССО в Украине стало обрастать скандальными подробностями

Собрали последние новости по делу

Одной из топ-новостей дня 3 ноября стало внезапное увольнение главы Сил специальных операций Виктора Хоренко, — его от должности лично освободил указом президент Владимир Зеленский. Оказалось, что сам Хоренко этого не знал.

Он узнал о переменах в своей карьере только из средств массовой информации, и что послужило причиной до сих пор не может выяснить. Об этом он сам рассказал в ток-шоу УП.

По словам Хоренко, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тоже не знал об увольнении и после новостей об этом вызвал его для беседы.

"Причины не знаю, узнал это со СМИ. Общался с главнокомандующим, который тоже объяснить это не смог. Главком должен был подавать представление, но он мне ответил, что он этого не делал. Я не понимаю, что произошло. Валерий Федорович меня вызвал, спрашивал, что за ситуация я ему ответил, что я не знаю", — рассказал Хоренко.

На вопрос о том, чем Хоренко будет заниматься дальше, он заверил, что будет продолжать работать на победу, однако еще не знает, как именно. Что интересно, Зеленский в вечернем обращении, которое было опубликовано до интервью Хоренко, заявил, что он теперь будет работать в Главном управлении разведки.

Стоит заметить, что за считанные дни до такого внезапного увольнения Виктор Хоренко дал первое интервью, в котором рассказал про спецоперации ССО в тылу врага, на оккупированных территориях и за границей, как планировались операции по усилению бойцов "Азовстали", чем ССО лучше российских спецслужб и при каких условиях Украина победит в войне.

Напомним, что место Хоренко в ССО согласно указу президента занял Сергей Лупанчук, о котором в открытых источниках информации нет. Известно только, что он имеет звание полковника.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Time вышла громкая статья о Зеленском, в которой, среди прочего, говорилось и об увольнении одного из генералов.